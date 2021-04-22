Глава Союза армянских фондов: «США и ЕС политизируют события столетней давности»

Председатель Союза армянских фондов Турции Бедрос Шириноглу обвинил США, Евросоюз и ряд других стран в политически мотивированном подходе к событиям 1915 года в Османской империи. Об этом пишет Anadolu.

"США, ЕС и ряд других стран, рассматривающие события 1915 года исходя из политических мотивов, далеки от благонамеренного подхода", - сказал Шириноглу.

По его словам, армянская община Турции не одобряет "использование политическими властями некоторых вызывающих боль и сожаление инцидентов между двумя народами, имевших место более 100 лет назад".

"Каждое вмешательство тех, кто не является стороной этого события, лишь бередит нашу рану и заставляет ее кровоточить. Этот вопрос касается только турецкого и армянского народов", - подчеркнул Шириноглу.

Ранее патриарх армян Турции Саак Машалян в интервью агентству также осудил попытки ряда стран использовать “боль армянского народа” с целью достижения своих политических целей.