Ученый предупреждает о новой опасной волне коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук из Украины, проживающий в Индии, заявил, что миру предстоит пережить более сильную вспышку коронавирусной инфекции, чем в первую волну пандемии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Кухарчук с начала пандемии активно изучает и разрабатывает лечение COVID-19, пишет издание.

«Мы находимся (независимо от того, в какой именно стране мы живем) на пороге такой вспышки коронавирусной инфекции, что первая волна пандемии покажется цветочками!» — утверждает доктор медицинских наук.

По словам профессора, сегодня больницы в Индии не справляются с нагрузкой, во многих клиниках появилась проблема с обеспечением кислородом тяжело больных пациентов. Он также подчеркнул, что британский штамм коронавируса распространяется в три раза быстрее и в два раза чаще вызывает пневмонию за очень короткий срок.