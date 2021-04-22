Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает мероприятия в области обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей на территории страны.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Агентства, сотрудниками АПБ была проведена проверка в пункте забоя птицы, расположенном на улице Мектебли села Говсан Сураханского района, принадлежащем Габилю Джафарову. В ходе проверки объекта были выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм, забой и очистка птицы осуществлялись в антисанитарных условиях.

Также было обнаружено, что тушки куриц окрашивались веществом неизвестного происхождения, чтобы придать им вид "деревенских".