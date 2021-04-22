Антисанитария в пункте забоя птицы в Говсане видео
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает мероприятия в области обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей на территории страны.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Агентства, сотрудниками АПБ была проведена проверка в пункте забоя птицы, расположенном на улице Мектебли села Говсан Сураханского района, принадлежащем Габилю Джафарову. В ходе проверки объекта были выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм, забой и очистка птицы осуществлялись в антисанитарных условиях.
Также было обнаружено, что тушки куриц окрашивались веществом неизвестного происхождения, чтобы придать им вид "деревенских".
Вся продукция, готовая для продажи (585 единиц куриных туш) и красящее вещество неизвестного происхождения конфискованы и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности (АГТИ) для лабораторных анализов.
Проводится расследование.