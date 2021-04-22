Мурад Самедов, парламентский корреспондент 20:37

Сегодняшнее заседание Милли Меджлиса можно охарактеризовать как довольно результативное. Депутаты без перерыва на обед успели обсудить и принять более 15 законопроектов, некоторые из которых имеют важную значимость для азербайджанской общественности. Заседание началось с того, что на обсуждение был вынесен годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ представил первый замминистра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов. Отчет содержит информацию о преступлениях в сфере торговли людьми, а также мерах по борьбе с торговлей людьми.

В ходе обсуждений депутат Сабир Рустамханлы заявил, что в Азербайджане на 100 тысяч населения приходится только одна жертва торговли людьми, тогда как в мире этот показатель составляет 13 человек. Народный избранник подчеркнул, что нужно больше интересоваться судьбами уехавших из страны азербайджанцев. «Они уезжают из Азербайджана, но не выходят из гражданства. Зачастую эти люди сталкиваются с проблемами, связанными с документами и обеспечением своих прав. Считаю, что МИД, МВД и Служба ASAN должны работать и за границей, решая проблемы наших граждан. Неудовлетворительная работа наших посольств лишь усугубляет эту проблему», - сказал Сабир Рустамханлы. В свою очередь депутат Гудрат Гасангулиев коснулся проблемы низких зарплат азербайджанских полицейских, попутно призвав повысить их минимум в два раза. «Впереди нас ждет работа по подготовке бюджета. Надеюсь, соответствующие органы учтут этот вопрос. Потому что органы полиции - это одни из самых малооплачиваемых структур. А большинство негативных инцидентов возникает именно из-за маленькой зарплаты», - сказал он. Годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми был вынесен на обсуждение и принят. Затем депутаты в третьем чтении проголосовали за утверждение законопроекта «О внесении изменений в Кодекс об Административных правонарушениях». Изменения предусматривают введение штрафов за нарушение правил субсидирования производства сельхозпродукции.

Интересные обсуждения развернулись при обсуждения изменений в законе «О науке». Представивший законопроект председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев сказал, что это изменение служит развитию науки. В свою очередь депутат Этибар Алиев заявил, что в Азербайджане необходимо создать условия для того, чтобы заинтересовать бизнес в финансировании науки, как это происходит в западных странах. После комментариев депутатов законопроект был поставлен на голосование и принят. Все последующее время депутаты потратили на голосование за бесконечное количество законопроектов и поправок технического характера. Наиболее интересные обсуждения развернулись во время голосования по законопроекту о внесении изменений в закон «О свободе вероисповедания». Законопроект был представлен вице-спикером, главой Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаилом Ибрагимли. Было отмечено, что вышеуказанный закон был принят в 1992 году. Изменения в законодательстве за прошедший период, вызовы современности сделали актуальными новые стандарты в области религии. Целью внесенных на обсуждение поправок является более эффективное регулирование существующих и возникающих отношений в сфере свободы вероисповедания в соответствии с национальной правовой системой, а также определение прав, обязанностей и ответственности государства, граждан и религиозных структур в этой сфере, создание более благоприятных условий для реализации свободы вероисповедания. Вице-спикер подчеркнул, что законопроект послужит защите многовековой среды религиозной толерантности в Азербайджане, ограждению религиозных и моральных ценностей от внешнего вмешательства и влияния. Депутаты предложили создать в Азербайджане второй религиозный университет, а также отметили важность преподавания основ религии в средних школах. В качестве примера депутаты привели Великобританию и Финляндию. Депутат Джейхун Мамедов предложил утвердить дипломы выпускников Бакинского исламского университета. Интересными выступлениями запомнился и депутат Рази Нуруллаев, который предложил принять закон, который бы регулировал свадьбы и поминки. По словам депутата, на поминках в Азербайджане допускается излишнее расточительство.