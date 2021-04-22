Мэров Мегри и Гориса обвинили в хулиганстве против Пашиняна

Следственный комитет Армении рассказал детали уголовных дел, открытых по факту инцидентов, произошедших в ходе поездки премьер-министра Никола Пашиняна в Сюникскую область.

Sputnik Армения пишет, что следствие установило, что глава общины Мегри Мхитар Закарян, зная заранее о готовящемся визите Пашиняна, вместе с сотрудниками мэрии, своими приближенными, руководителями нескольких компаний, а также жителями Мегри и Агарака совершил хулиганские поступки. Когда глава правительства попытался провести встречу с местными жителями, Закарян вместе с сообщниками спровоцировал хулиганские действия и беспорядки, создавая препятствия передвижению премьера и членов его команды. Кроме того, зачинщики беспорядков, не стесняясь, выражали неуважение к окружающим, озвучивали ругательства и ненормативную лексику.

В тот же день глава Гориса Аруш Арушанян, узнав о происходящем в Мегри и Агараке и о возвращении Пашиняна в Ереван, вместе с группой других лиц закидал яйцами кортеж премьера, нанеся оскорбления власти и предприняв попытки воспрепятствовать его свободному передвижению.

На основании совмещения полученных доказательств 19 граждан обвинены по статье "хулиганство". По 8 из них направлены ходатайства в суд с целью избрания меры пресечения.