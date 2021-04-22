Вашингтон объявил о первой зарубежной поездке Байдена

Джо Байден совершит первый заграничный визит в качестве президента Соединенных Штатов. Он посетит Великобританию и Бельгию, поездка назначена на июнь, говорится на сайте Белого дома.

В Британии Байден примет участие в саммите G7, который соберется в Корнуолле, после чего присоединится к саммиту НАТО в Бельгии.

«Эта поездка подчеркнет его приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки», — сообщили в администрации.