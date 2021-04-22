Чехия и Россия оставят в посольствах по 32 человека
Чехия и Россия договорились оставить в своих посольствах в Москве и Праге по 32 человека, сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью журналу Blesk.
По словам министра, из этих 32 сотрудников семь будут с дипломатическим статусом, еще 25 - административный и технический персонал, передает Дойче велле.
Кулганек отметил, что в отношении чешских генконсульств в России Москва не принимала никаких мер, поэтому на персонале российских генконсульств в Чехии дипломатический скандал пока не отразится.
Как сообщил министр, все эти детали обсуждались 22 апреля в ходе беседы в МИД РФ, на которую был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Он встречался с руководителем соответствующего территориального департамента, добавил глава чешского МИД.