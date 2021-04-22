Чехия и Россия оставят в посольствах по 32 человека

Чехия и Россия договорились оставить в своих посольствах в Москве и Праге по 32 человека, сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью журналу Blesk.

По словам министра, из этих 32 сотрудников семь будут с дипломатическим статусом, еще 25 - административный и технический персонал, передает Дойче велле.