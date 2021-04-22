ООН приветствует отвод войск России от границы с Украиной

ООН приветствует решение РФ вернуть войска от границы с Украиной в места постоянной дислокации. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем любые шаги, которые помогают деэскалации напряженности в этом регионе. Мы выражали обеспокоенность ее ростом. Те меры, которые снижают напряженность, как в этом случае, мы приветствуем», - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение РФ.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.