Неизвестно, произнесет ли Байден слово "геноцид"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джозеф Байден выступит с заявлением по теме так называемого "геноцида армян" в Османской империи, но не стала говорить, будет ли использован в речи термин "геноцид".

"Я не могу ничего предвосхищать. Я ожидаю, что президент выступит с заявлением, но я не могу ничего подтвердить относительно ваших предположений о содержании заявления", - сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее о данных планах Байдена сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The Wall Street Journal.