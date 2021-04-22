Сегодня на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле состоялись финалы в многоборье.

В мужском соревновании представитель Азербайджана Иван Тихонов по итогам шести упражнений набрал 80,598 балла и занял 8-е место. Он будет удостоен специального диплома, которые получают восемь лучших гимнастов.

8-е место – серьезный прогресс для Тихонова. В 2019 году на чемпионате Европы в польском Щецине он занял 21-е место. Более того, нынешнее выступление Ивана - лучший результат для азербайджанской спортивной гимнастики в многоборье чемпионатов Европы. Ранее самое высокое место у нас занимал Петр Пахнюк: на чемпионате Европы-2015 в Монпелье он стал 9-м.

Возвращаясь к чемпионату Европы в Базеле, напомним, что завтра в женском финале в опорном прыжке выступит наша представительница Марина Некрасова.