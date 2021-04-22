Известного тренера отстранили от Евро-2020

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз отстранен от работы с командой, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.

Соответствующее решение было принято после предъявленных экс-футболисту "Манчестер Юнайтед" обвинений в избиении женщины, передает Интерфакс.

Гиггз не сможет работать со сборной Уэльса на чемпионате Европы-2020 летом нынешнего года. Вместо него на пост главного тренера назначен Роберт Пейдж.

Как сообщает BBC, инцидент с участием Гиггза имел место в ноябре прошлого года. Уточняется, что он напал на двух женщин – 30 и 20 лет, первой из них при этом нанес телесные повреждения.