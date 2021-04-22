Байден позвонил Эрдогану обновлено
Между президентами США и Турции - Джозефом Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор.
В Белом доме сообщили, что Байден в разговоре с Эрдоганом выразил желание преодолеть разногласия.
"Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов", - цитирует ТАСС сообщение Белого дома.