Айдын Керимов, автор haqqin.az 22:12

Неожиданный вояж в Москву лидера армянских сепаратистов, задвинутых в угол бывшей НКАО, вызвал широкий резонанс не только в Азербайджане, но и в самой Армении. Если в Азербайджане этот частный визит гражданина Араика Арутюняна вызвал множество политических вопросов и нареканий, то в Ереване этот визит рассмотрели сквозь увеличительное антикоррупционное оптическое стекло. Начнем с вопросов, озвученных властью и общественностью в Азербайджане. И в прошлом, во время карабахского конфликта, лидеры сепаратистов Гукасян и Саакян обивали пороги кабинетов российских генералов. В Баку с терпимой болью и скрежетом в зубах внимали старой как наш золотоордынский мир истине о пристрастиях каждой из башен древнего Кремля.

Шла холодная война, конфликт был не завершен, и отчужденным в замкнутом пространстве сепаратистам надо было куда-то выезжать: на лечение, отдых, деловые встречи… Лидеры сепаратистов уезжали в Москву с паспортом Республики Армения. А с каким же еще? Выбор сепаратистов невелик: принять подданство сюзерена либо воспользоваться либеральным для граждан СССР и их наследников законом России о привилегированном гражданстве в государстве-правопреемнике великой советской страны. Большая часть сепаратистов еще издавна обзавелась паспортами двух союзнических государств. И последний гауляйтер Карабаха Араик Арутюнян в ряду сепаратистских лидеров – вовсе не исключение. Однако после завершения Второй карабахской войны президент России Владимир Путин заявил об окончании тридцатилетнего карабахского конфликта. В унисон с российским президентом и Ильхам Алиев объявил армяно-азербайджанские распри наследием страшной постсоветской истории. Более того, российский президент заявил о безусловном признании Карабаха составной частью Азербайджана. Следуя логике российского президента, можно предположить, что оказавшиеся в анклаве сепаратистские политики и обездоленная часть карабахских армян – жертвы военно-политических коллизий, являются потенциальными гражданами Азербайджана. Не определена лишь система взаимоотношений анклава с официальным Баку. Но все еще свежи раны, политики пытаются их не бередить, дабы обеспечить долгосрочный и прочный мир во взрывоопасном регионе. И все же, Московское соглашение о прекращении войны создало новую реальность, с которой Москва не может не считаться. Ибо Москва и есть гарант хрупкого, но долгожданного мира. И поездка в Первопрестольную карабахского неформала, называющего себя президентом какой-то республики, отравляет душу азербайджанского общества, создает атмосферу недоверия, закладывает подозрения о новых инсинуациях.