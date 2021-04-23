Санду обвинила парламент в узурпации власти и обратилась к силовикам

Президент Молдовы Майя Санду обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовые органы принять меры. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности в пятницу.

"Попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента через аспект попытки узурпации государственной власти. ...Попросила Службу информации и безопасности принять меры против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране", - сказала Санду, передает ТАСС.

Президент Молдовы сообщила также, что призвала армию и силовиков "не участвовать в противозаконных действиях и не выполнять незаконных приказов", а также обратилась к парламенту, в частности к социалистам, с просьбой "остановиться".

Кроме того, президент Молдовы попросила международное сообщество следить за ситуацией в республике. "То, что сегодня произошло в парламенте, - это серьезно. Парламент не имеет права отзывать судей Конституционного суда. Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на КС", - заявила она.

Ранее в пятницу парламент Молдовы принял декларацию, в которой говорится, что он не признает решение КС, который разрешил президенту страны распустить законодательный орган. Парламентарии считают, что при принятии этого решения КС не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдове.