Госсекретарь США встретился с главами МИД стран Средней Азии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе онлайн-консультаций с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана обсудил ход урегулирования в Афганистане, борьбу с пандемией, изменение климата и энергетику. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул приверженность США независимости и территориальной целостности центральноазиатских государств. ...Стороны обсудили мирный процесс в Афганистане, восстановление после пандемии и изменение климата", - цитирует ТАСС текст сообщения Госдепа.

Участники консультаций также выразили поддержку усилий рабочих групп по экономике, энергетике, окружающей среде и безопасности для "дальнейшего продвижения общих задач".