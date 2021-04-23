Экс-советник Рейгана: если архивы будут открыты, армянам придется извиниться перед миром

Журналист издания Мехмет Эмин Арвас пишет, что Брюс Фейн в интервью сайту Caucasus Online рассказал, что в свое время Белый дом начал расследование в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

«На самом деле пострадавшие — турки», — говорят многие военные эксперты, историки, политики по поводу обвинений в так называемом «геноциде армян». Один из них — бывший советник по правовым вопросам экс-президента США Рональда Рейгана Брюс Фейн, говорится в статье, опубликованной в газете Türkiye и перепечатанной в ИноСМИ.

«По поручению президента Рейгана мы провели расследование, изучив военные архивы стран Европы и архивы Османской империи, — отметил Фейн. — В результате расследования выяснилось, что обвинения в геноциде армян беспочвенны. Утверждения о том, что было уничтожено 1,5-2 миллиона армян, являются плодом воображения армянских историков».

Согласно армянским документам, количество депортированных армян составляло около 700 тысяч, в то время как на территории Османской империи осталось 280 тысяч армян, и по самым придирчивым оценкам, количество убитых — 280 тысяч, подчеркнул Фейн.

Отметив, что в 1915 году было убито больше турок, чем армян, Фейн добавил: «Армянские бандформирования в Анатолии уничтожили 2,4 миллиона человек».

Фейн заметил, что все этнические и религиозные меньшинства в Османской империи пользовались правами наравне с турками. «Греки, курды, черкесы, арабы и армяне занимали в Османской империи достаточно высокие должности, — продолжил он. — Во время Первой мировой войны армяне предали родину и примкнули к врагам Османской империи. Армяне воевали бок о бок с русскими против Османской империи на кавказском фронте. Они грабили турецкие и грузинские села, убивали их жителей. В ходе нашего расследования турки разрешили пользоваться своими архивами, а армянская сторона отказалась показывать свои архивы. На мой взгляд, если эти архивы будут открыты, вся правда выйдет наружу. Тогда армянам придется извиниться перед всем миром и особенно перед турками».