Путин подписал указ о мерах против действий недружественных стран

Президент РФ постановил "ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ", передает ТАСС.

Путин установил также, что "количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ". "Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению", - подчеркивается в указе.

Глава российского государства поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)"; определить количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры", а также "вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия (противодействия), установленных настоящим указом, и срока действия таких мер".