Во Франции исламофобы осквернили мечеть

Во Франции в городе Таланс (пригород Бордо) вандалы осквернили местную мечеть. На стенах здания краской были оставлены антиисламские лозунги: «Иммиграция убивает» и «Уберите ваши мечети». Об этом сообщила мусульманская община города на своей странице в Facebook в прошлую среду.

Председатель общины Мохамед Бултам заявил, что «такие надписи и рисунки на месте поклонения недопустимы, тем более что сюда проходят семьи с детьми», передает новостной портал «TRT на русском». По его словам, они уже обратились в полицию для проведения дальнейшего расследования.

Издание напоминает, что ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал к усилению безопасности мусульманских мест богослужения после того, как за несколько дней до начала Рамадана были осквернены стены мечети и исламского культурного центре в городе Ренн.

Кроме того, в начале апреля во французском Нанте неизвестные подожгли мечеть. Зданию был нанесен материальный ущерб, полностью сгорела входная дверь храма.