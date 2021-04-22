Эрдоган в беседе с Байденом: «В США присутствуют террористы FETO, Вашингтон поддерживает курдских террористов»

Президенты Турции и США - Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден в ходе телефонного разговора согласились с важностью совместной работы для расширения сотрудничества в соответствии со стратегическим характером двусторонних отношений и общими интересами двух стран. Как сообщает Anadolu, об этом говорится в заявлении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Согласно заявлению, во время беседы президент Эрдоган подчеркнул важность для дальнейшего улучшения турецко-американских отношений решения таких вопросов, как присутствие террористической организации FETÖ в США, а также поддержка Вашингтоном террористической организации PKK/PYD в Сирии.

“Лидеры двух стран договорились встретиться на полях июньского саммита лидеров НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.