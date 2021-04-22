Беларусь ввела санкции против западных компаний

Власти Беларуси запретили ввоз и реализацию на территории страны продукцию трех западных компаний. Как сообщается на сайте правительства республики, под запрет попала продукция немецкого производителя моторных масел Liqui Moly, чешского автоконцерна Skoda (принадлежит немецкому Volkswagen) и немецкой косметической корпорации Beiersdorf. Последняя владеет брендом Nivea.

В релизе кабинета министров мера обосновывается необходимостью защиты национальных интересов «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». Отмечается, что в случае выявления запрещенных товаров их будут принудительно вывозить за пределы Беларуси, а продавцам выдавать предписания.

Запрет не коснется товаров, ввозимых гражданами из-за границы для личного пользования, а также ввозимых дистрибьюторами для транзита через Беларусь.

Все три компании должны были стать спонсорами чемпионата мира по хоккею, который планировался к проведению в мае–июне в Минске и Риге. Однако впоследствии они потребовали от Международной федерации хоккея (IIHF) перенести турнир в другую страну.