В Израиле за прошедшие сутки - впервые за 10 месяцев - никто не умер от коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel в пятницу, 23 апреля.

В последний раз о том, что в Израиле не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 за день, сообщалось 29 июня 2020 года.

Накануне в Израиле сделали 35 027 тестов на коронавирус, из которых только 129 оказались положительными. С начала пандемии в стране выявили 837 870 случаев COVID-19, из них 6 346 летальных.

В Израиле уже 5 005 418 человек, или около 54% населения, получили вторую дозу вакцины против коронавируса.