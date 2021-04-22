Pfizer поставит в Европу почти 2 миллиарда вакцин

До конца 2023 года в страны ЕС будет поставлено 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 производства BioNTech-Pfizer. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в рамках визита на завод Pfizer в бельгийском городе Пюрс.

«Мы завершим подписание в ближайшие дни. Это обеспечит нам количество доз, необходимое для вакцинации и повышения иммунитета»,— заявила фон дер Ляйен, ее цитирует «Коммерсант».

Это крупнейший в мире заказ на вакцину от COVID-19 и уже третий, который ЕС подписывает с BioNTech-Pfizer. В рамках предыдущих двух контрактов ЕС получает 600 млн доз. Новый контракт обеспечит необходимое количество доз для вакцинации 450 млн европейских граждан в течение двух лет.