Ученые сделали лекарственные микрокапсулы в виде пельменей

Работа проводилась под руководством профессора Глеба Сухорукова из Сколтеха в сотрудничестве с коллегами из Великобритании, Италии, Франции, Польши и Сингапура.

Международная группа ученых разработала метод изготовления микрокапсул из биоразлагаемого полимера с дизайном по принципу пельменей. Две статьи по результатам исследования опубликованы в журналах Materials and Design и ACS Applied Materials and Interfaces, сообщает РИА Новости.

Ученые решили проверить эффективность использования для адресной доставки лекарственных препаратов и других биоактивных соединений микроскопические капсулы другой формы. Обычно для адресной доставки лекарств используют микро- и наночастицы сферической формы. Но исследователи выяснили, что несферические капсулы по ряду характеристик эффективнее сферических. У них высвобождение препарата может происходить направленно с разрушением одной из сторон капсулы, а при помощи магнитного излучения можно управлять движением капсул в потоке жидкости. Главное преимущество несферических капсул — биологическим клеткам легче усваивать несферические объекты.

В итоге ученые создали капсулы, взяв за основу традиционную форму пельменей. Метод основан на том же принципе, что и процесс изготовления пельменей или вареников. Только «начинка» капсул — не мясо, ягоды или творог, а белки или другие биологически активные вещества. Такой метод позволяет доставлять в клетки самые разные активные вещества, независимо от их растворимости и молекулярной массы.