Чеферин: «Если эти клубы не откажутся от Суперлиги, в Лиге чемпионов их не будет»

Глава УЕФА поставил условие четырем клубам-основателям нового турнира, которые пока официально не объявили об отказе от проекта. Речь идет о мадридском «Реале», «Барселоне», «Ювентусе» и «Милане». Чеферин подчеркнул, что эти клубы могут остаться без Лиги чемпионов, если они предпочтут собственное соревнование.

«Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они командой Суперлиги или европейским клубом. Если они говорят, что «мы в Суперлиге», то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, то они могут играть в своем собственном турнире.

Пока мы ждем юридической оценки случившегося. Но все прекрасно понимают, что их действия не останутся без последствий», - заявил Чеферин.

Президент УЕФА вспомнил, что чувствовал за некоторое время до объявления о создании Суперлиги.

«Это витало в воздухе, что-то происходило. Но я все еще думал, что люди не могут так много лгать. Если бы они хотели это сделать, то не стали бы участвовать в заседании Ассоциации европейских клубов в пятницу. Однако они провернули все наихудшим из возможных способов.

Худшим днем была суббота. Тогда я понял, что это настоящее предательство, некоторые люди лгали нам годами. Было довольно странно, поскольку я не знал, что именно случится завтра. Было похоже, что о чем-то объявят, но никто не знает, о чем именно.