Основатель турецкой криптобиржи пропал с $2 млрд

Как сообщало турецкое агентство DHA, топ-менеджер выехал из Турции с $2 млрд денег инвесторов в криптовалюте. Турция считает, что Озер укрылся в Албании, и намерена требовать его выдачи.

Турецкий судья выдал разрешение на арест за «создание организации для совершения мошенничества и преступления с использованием информационных систем, банков или кредитных организаций в качестве инструмента», пишет Anadolu. По данным МВД, Озер улетел в Тирану из Стамбула 20 апреля.

Thodex внезапно остановила торги 21 апреля, писал Bloomberg. В сообщении на своем сайте биржа заявила, что не будет работать пять рабочих дней и что пользователям не стоит волноваться. Thodex объяснила приостановку получением инвестиций — но от кого, не уточнила. Озер не ответил на звонки Bloomberg на мобильный в рабочее время.

22 апреля Thodex опубликовала заявление Озера, в котором он пообещал вернуть деньги инвесторам и после этого вернуться в Турцию, чтобы ответить перед законом. Местоположение Озера в обращении не было указано. Озер заявил, что проблемы биржи затронули 30 000 пользователей. Газета Haberturk писала, что у Thodex была 391 000 активных пользователей, она же приводила оценку возможного ущерба в $2 млрд. Озер называл эту цифру необоснованной.