Первые выстрелы после второй карабахской войны подразделения Госпогранслужбы Азербайджана приведены в полную боевую готовность
Спустя полгода после окончания второй карабахской войны и подписания мирного трехстороннего соглашения Армения во второй раз попыталась нарушить статус-кво.
Первая вылазка произошла в Гадруте поздней осенью прошлого года. Заслав в карабахские леса специально подготовленных диверсантов, армянские власти решили создать имитационный образ неконтролируемых, агрессивно настроенных и вышедших из-под контроля Еревана реваншистских отрядов. Однако блестящая спецоперация особых азербайджанских подразделений пресекла коварный натиск армянских отрядов, в результате которого в Гадруте и других областях Карабаха погибли ни в чем не повинные сотрудники азербайджанских компаний, вовлеченных в строительные работы.
Вторая провокация произошла днем ранее, 22 апреля, с участием регулярных армянских подразделений. Причем армянская сторона инспирировала напряженность на линии Зангезурского участка условной армяно-азербайджанской границы.
Как известно, согласно достигнутой договоренности на переговорах в рамках трехсторонней совместной комиссии армянские и азербайджанские войска отошли к границам, установленным между двумя республиками в бытность существования СССР - в 1975 году.
Совершенно неожиданно, в свойственной армянским вооруженным силам вероломной манере военнослужащие открыли огонь по позициям Погранслужбы Азербайджана в селе Сеидляр Зангиланского района. Позднее распространилось сообщение, что армянские военнослужащие открыли огонь и по несущим боевое дежурство на границе солдатам Погранслужбы ФСБ России. Однако по просьбе российской стороны азербайджанские пограничники не встретили стрельбу армян ответным шквалом. Россияне объяснили произошедшее произволом вышедших из-под контроля армянского командования пьяных армянских солдат. Идентичный сценарий вылазки неконтролируемых диверсантов! В принципе, учитывая охвативший армянскую армию разгул хаоса, российская версия инцидента заслуживала бы доверия, если бы не последующее развитие настораживающих событий.
На другом участке армяно-азербайджанской границы - в селе Шурнух Губадлинского района - несколько десятков армянских автомобилей вплотную подъехали к азербайджанским постам. Неизвестные выкрикивали оскорбительные лозунги, провоцируя азербайджанских солдат на превентивные меры. Но азербайджанское командование и на сей раз встретило подстрекательство армянской стороны с суровым хладнокровием и сдержанностью…
Фатальное ли совпадение, но серия заранее подготовленных провокаций в отношении азербайджанских боевых подразделений, причем на Зангезурском участке линии соприкосновения, произошла в разгар горячих прений вокруг осуществления пресловутого «Зангезурского коридора» - маршрута, соединяющего Азербайджан, Армению, Россию и Турцию вдоль так называемого Сюникского района (исторический Зангезур) и Нахчыванской Автономной Республики.
Буквально за считанные часы до попытки разжигания нового витка столкновений президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу выразил сожаление относительно гибельной для будущей судьбы самой Армении деструктивной позиции правительства Пашиняна, препятствующего предусмотренному Московским соглашением осуществлению «Зангезурского коридора» - маршрута, который должен соединить через территорию Азербайджана с Нахчываном. Азербайджан предоставил армянскому населению Карабаха коридор через деоккупированный Лачинский район, взамен заполучив коридор в Нахчыван. Но Армения срывает договоренности, всячески затягивая начало строительных работ. Хотя функционирование и самого Лачинского коридора предусмотрено на несколько лет, вплоть до строительства новой дороги из мест компактного проживания армянского населения в Карабахе в Армению.
И.Алиев открыто сказал, что, если Армения будет препятствовать реализации Московских договоренностей, Азербайджан оставляет за собой право силового варианта решения вопроса - расчистить коридор и добиться осуществления важнейшего пункта мирного соглашения.
Спустя несколько часов после заявления азербайджанского президента с армянской стороны открылся огонь. И именно на линии Зангезурской границы.
В Баку убеждены, что растиражированное заявление о пьяных армянских солдатах, которых впоследствии, дескать, наказали и передислоцировали, – неумелая попытка замести следы военного преступления. Поскольку вслед за этим и хорошо подобранные провокаторы из числа гражданского населения пытались спровоцировать азербайджанских солдат на стрельбу по нападавшим. Лишь высокая дисциплина и эффективная система командования в азербайджанской армии не позволили инспирированному инциденту перерасти во что-нибудь большее и даже в большую кровавую мясорубку с непрогнозируемыми последствиями.
Но если армянская сторона и дальше с любопытством продолжит испытывать нервы, сдержанность и, наконец, хладнокровие азербайджанских солдат, в случае очередного «пьяного дебоша» «неконтролируемых» армянских солдат передовые подразделения будут вынуждены применить симметричный и, вероятно, разрушительный удар по нарушителям спокойствия и стабильности. К каким драматическим и трагическим последствиям приведет подобное боевое столкновение, остается лишь догадываться.
Во всяком случае, как стало известно haqqin.az из официальных источников, подразделения на передовых позициях Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность и получили приказ о нанесении ответных ударов в случае новых провокаций с армянской стороны.