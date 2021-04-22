Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:18

Спустя полгода после окончания второй карабахской войны и подписания мирного трехстороннего соглашения Армения во второй раз попыталась нарушить статус-кво. Первая вылазка произошла в Гадруте поздней осенью прошлого года. Заслав в карабахские леса специально подготовленных диверсантов, армянские власти решили создать имитационный образ неконтролируемых, агрессивно настроенных и вышедших из-под контроля Еревана реваншистских отрядов. Однако блестящая спецоперация особых азербайджанских подразделений пресекла коварный натиск армянских отрядов, в результате которого в Гадруте и других областях Карабаха погибли ни в чем не повинные сотрудники азербайджанских компаний, вовлеченных в строительные работы. Вторая провокация произошла днем ранее, 22 апреля, с участием регулярных армянских подразделений. Причем армянская сторона инспирировала напряженность на линии Зангезурского участка условной армяно-азербайджанской границы.

Как известно, согласно достигнутой договоренности на переговорах в рамках трехсторонней совместной комиссии армянские и азербайджанские войска отошли к границам, установленным между двумя республиками в бытность существования СССР - в 1975 году. Совершенно неожиданно, в свойственной армянским вооруженным силам вероломной манере военнослужащие открыли огонь по позициям Погранслужбы Азербайджана в селе Сеидляр Зангиланского района. Позднее распространилось сообщение, что армянские военнослужащие открыли огонь и по несущим боевое дежурство на границе солдатам Погранслужбы ФСБ России. Однако по просьбе российской стороны азербайджанские пограничники не встретили стрельбу армян ответным шквалом. Россияне объяснили произошедшее произволом вышедших из-под контроля армянского командования пьяных армянских солдат. Идентичный сценарий вылазки неконтролируемых диверсантов! В принципе, учитывая охвативший армянскую армию разгул хаоса, российская версия инцидента заслуживала бы доверия, если бы не последующее развитие настораживающих событий. На другом участке армяно-азербайджанской границы - в селе Шурнух Губадлинского района - несколько десятков армянских автомобилей вплотную подъехали к азербайджанским постам. Неизвестные выкрикивали оскорбительные лозунги, провоцируя азербайджанских солдат на превентивные меры. Но азербайджанское командование и на сей раз встретило подстрекательство армянской стороны с суровым хладнокровием и сдержанностью… Фатальное ли совпадение, но серия заранее подготовленных провокаций в отношении азербайджанских боевых подразделений, причем на Зангезурском участке линии соприкосновения, произошла в разгар горячих прений вокруг осуществления пресловутого «Зангезурского коридора» - маршрута, соединяющего Азербайджан, Армению, Россию и Турцию вдоль так называемого Сюникского района (исторический Зангезур) и Нахчыванской Автономной Республики.