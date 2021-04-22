Украина готова к переговорам по Донбассу, но...

Власти Украины заявили о готовности провести переговоры с Россией, Францией и Германией в любой точке Донбасса. Однако украинская сторона исключает участие так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович изданию «Страна.ua».

Так он прокомментировал инициативу замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, предложившего посланникам Франции и Германии обсудить перемирие на встрече в Донбассе с представителями Киева, Донецка и Луганска.

«Никаких переговоров Киев с ЛНР и ДНР вести не будет», - заявил в эфире телеканала «Украина 24» советник делегации Киева.