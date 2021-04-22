COVID-19 добрался до Эвереста

Коронавирус добрался до Эвереста - самого высокого горного пика в мире. Гора была закрыта больше года, сезон восхождений открылся совсем недавно.

Русская служба BBC пишет, что один из альпинистов, норвежец Эрленд Несс, на протяжении шести дней плохо себя чувствовал в горах, пока 15 апреля для его эвакуации не был вызван вертолет. Его доставили в больницу, где у него был выявлен COVID-19. Сообщается, что сейчас Несс выздоровел и находится у друзей в столице Непала Катманду.