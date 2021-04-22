Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент

Временный поверенный в делах РФ в США в пятницу был вызван в Госдепартамент, где он решительно отверг обвинения против Москвы в дестабилизирующих действиях. Об этом сообщило посольство РФ в США на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении.

Посольство также прикрепило к сообщению запись в Twitter управления Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Управление американского внешнеполитического ведомства утверждало, что временный поверенный в делах РФ был вызван для того, чтобы "выразить ему обеспокоенность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает предпринимать в Евроатлантическом регионе", а также для того, чтобы "продемонстрировать полную поддержку Чехии".