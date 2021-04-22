Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев провел онлайн-прием граждан, установив прямую видеосвязь с жителями Астаринского района, заместитель генерального директора по эксплуатации Джахид Гусейнов - с жителями Ярдымлинского района, заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров - с жителями Лянкяранского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Производственного объединения.

В ходе онлайн-приемов были получены обращения о газификации домов, замене газовых линий, об индивидуальных проводках газа. В связи с решением поднятых вопросов генеральный директор и его заместители дали соответствующие поручения ответственным сотрудникам Лянкяранского регионального Управления эксплуатации газа.

На онлайн-встрече также было отмечено, что уже начаты работы по подготовке к осенне-зимнему сезону. Поэтому была подчеркнута важность проведения мониторинга, связанного со строительством уличных линий на местах. Было отмечено, что в отдельных городах и районах на улицах, где преобладают частные жилые дома, за счет внутренних возможностей ПО «Азеригаз» уже прокладываются газопроводы. После этого процесса, который требует большие средства и на который приходится большой объем работ, каждому гражданину остается только обратиться в центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal и завершить газификацию.