Индия установила новый рекорд по заражению коронавирусом

Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 346 786 случаев, более 2,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии. Как передает РИА Новости, об этот сообщает Минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,6 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,8 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 189,5 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,55 миллиона человек.