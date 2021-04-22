Отметим, что парк создан при совместном сотрудничестве Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan, а также проекта «Кура II» Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ).

В Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» состоялось открытие Su Parkı (Парк воды), сообщили haqqin.az в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

В мероприятии приняли участие глава аппарата Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Риад Гасымов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, директор Музейного центра «Ичеришехер», заслуженный работник культуры Амина Меликова, менеджер по региональным коммуникациям проекта «Кура II» Сона Гулиева, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan художник Дадаш Мамедов, а также представители дипломатических миссий.

Открытие парка приурочено к Всемирному дню Земли. Парк площадью 100-150 квадратных метров размещен на территории заповедника «Гала» и создан с целью просвещения общественности в вопросах, связанных с бережным отношением к водным ресурсам и аспектами их ценности.

В парке размещены арт-объекты и металлические бочки, расписанные азербайджанскими художниками в ходе воркшопа в рамках экологического art-проекта НПО Arts Council Azerbaijan. Все работы художников посвящены бережному отношению к водным ресурсам.

Отметим, что расписанные металлические бочки выполняют одновременно и экологическую, и дизайнерскую функции. Так участники мероприятия посадили в бочки саженцы дерева мушмула.

Также знаменательно, что рядом с местом, где создан парк, находятся колодцы XVIII века.