По информации источника, владелец «Челси» Роман Абрамович получил в понедельник письмо из Кремля с содержанием, что Суперлига не в интересах Отечества.

«Газпром» является главным спонсором Лиги чемпионов и должен оставаться таковым. Этим летом в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат Европы, а летом 2022 года там запланирован финал Лиги чемпионов. «Зенит», своего рода мюнхенская «Бавария» в России, фактически является собственностью «Газпрома». Клуб хочет сохранить доступ хотя бы к полуоткрытой Лиге чемпионов. Большая мировая политика сыграла свою роль: Абрамовичу не хочется портить отношения с президентом Путиным», - написало немецкое СМИ.

Издание подчеркивает, что митинги недовольных фанатов в Челси, в одном из самых фешенебельных районов дорогого финансового мегаполиса Лондона, вряд ли могли заставить владельца пересмотреть свои взгляды.

Напомним, что еще во вторник днем в мировых СМИ прошла информация, что «Челси» первым покидает Суперлигу. Правда, официального подтверждения она тогда не получила, а первым клубом, который объявил, что выходит из проекта, стал «Манчестер Сити». Затем и остальные пять английских клубов, в том числе и сам «Челси», официально заявили, что отказываются от Суперлиги. На этом стало понятно, что нового соревнования не будет, во всяком случае пока. Следом из проекта вышли миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». И только «Реал», «Ювентус», «Барселона» и «Милан» пока держатся за Суперлигу. УЕФА пригрозил им еврокубковой дисквалификацией, если они не отрекутся от нового турнира.