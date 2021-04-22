Беседовал: Эльмир Алиев, отдел спорта 11:11

Президент Федерации футзала Азербайджана, глава Наблюдательного совета футбольного клуба «Кешля», член исполкома АФФА Заур Ахундов в интервью haqqin.az рассказал о том, как нашей футзальной сборной, несмотря на пандемийные запреты, удалось в шестой раз подряд пробиться на чемпионат Европы. К тому же наш собеседник поделился планами о грядущих планах руководимого им футбольного клуба «Кешля» и высказал свое недовольство трактовкой футбольных телеаналитиков.

- Недавно сборная Азербайджана по футзалу в шестой раз подряд пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. Но этого успеха могло и не быть. Из-за пандемии и закрытых залов сборная почти год не собиралась вместе. И лишь 18 января, за 11 дней до первого отборочного матча, ей позволили начать тренировки в зале. Как команде удалось с честью выйти из этой сложнейшей ситуации? - Уже больше года пандемия вносит серьезные коррективы в нашу жизнь. В Азербайджане, как и во всем мире, вынуждены подстраиваться под новые реалии. Это, естественно, коснулось и спорта, в том числе и футзала. У нас больше года не проводится чемпионат страны, все залы закрыты. В январе сборной Азербайджана пришлось тренироваться под открытым небом, но потом благодаря АФФА, Министерству молодежи и спорта и Оперштабу при Кабмине нам дали разрешение готовиться в зале. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Оперштаб за это решение. Соблюдая все карантинные правила, мы начали тренироваться во Дворце спорта. У нас оставалось всего 10-11 дней для подготовки к первой игре, но после годичного перерыва это был весьма короткий промежуток времени. К счастью, профессионализм игроков и тренерского штаба позволили нам победить в первой игре, а дальше было уже легче, и мы продолжили успешное выступление в отборе. Конечно, в шестой раз подряд выйти на Евро – это для нас большой успех. Рады, что в январе следующего года будем представлять Азербайджан на чемпионате континента в Нидерландах. - Сборная Азербайджана одержала в отборочном турнире пять побед и один раз сыграла вничью, уверенно заняв в своей группе 1-е место. Наша команда по два раза обыграла Грецию и Молдову, а со Словакией были победа и ничья. Какой матч запомнился больше всего? - Думаю, что первая домашняя игра со Словакией, в которой мы победили со счетом 4:1. Старт в турнире всегда бывает сложным, особенно после долгого перерыва. К тому же нам противостоял очень непростой соперник. Мы со словаками много раз играли и хорошо знаем эту команду. У них есть футболисты, играющие в ведущих клубах Европы. Поэтому я больше всего опасался этой игры, но наши 12 парней решили исход этого матча.

- Контракт с главным тренером сборной Жозе Алесио да Силвой теперь наверняка будет продлен. Верно? - Срок его контракта истекает в мае и, скорее всего, мы продлим с ним соглашение еще на год. - Отборочный турнир впервые проходил по новой системе. Если раньше четыре команды собирались в одной стране и играли друг с другом, то теперь, как в большом футболе, сборные играли с разъездами в два круга. Как вам новая формула? - Слава Богу, что УЕФА поменяла формат. Отборочный турнир стал более продолжительным, стало больше игр. Теперь мы проводим не три игры за четыре дня, а шесть - за несколько месяцев. Это выверенное решение, которое пойдет на пользу европейскому футзалу. - Наше самое успешное выступление на Евро было в 2010 году, когда сборная Азербайджан дошла до полуфинала. Какая цель перед командой будет стоять на чемпионате-2022 в Нидерландах? - Мы всегда были и остаемся амбициозной и смелой командой. Будем очень серьезно готовиться. Задача-минимум – выйти из группы, задача-максимум – дойти до финала.

- В условиях, когда национальный чемпионат не проводится, хорошо подготовиться будет непросто… - Конечно же, мы ждем решения Оперштаба о разрешении проводить внутренние соревнования в закрытых помещениях. Но здоровье нации важнее спортивных успехов. Пусть никто не болеет и не умирает, а остальные вопросы - вторичны. Я думаю, что пандемия очень скоро пойдет на спад, заражений будет меньше. Наше государство делает все, чтобы мы пережили это сложное время с минимальными потерями. - Что сейчас происходит в азербайджанских футзальных клубах? Они тренируются на воздухе или приостановили свою деятельность? - Можно сказать, что клубы сейчас не функционируют. Игроки сами поддерживают форму, тренируясь под открытым небом. Но, конечно, эти тренировки никак не могут заменить работы с мячом в зале. - Перейдем от футзала к футболу. «Кешля» занимает последнее место в чемпионате и неудачно сыграла в первом полуфинале Кубка Азербайджана. В чем причина таких результатов? - Конечно, никто не ожидал от «Кешля» такого выступления. Мы хорошо начали чемпионат, а зимой еще и усилили состав. Все условия для команды созданы… В каких-то матчах чувствуется вмешательство злого рока, в каких-то – футболисты выступают неудачно. Честно говоря, я и сам не знаю, как объяснить такие результаты. У нас достаточно сильный состав. Это относится и к легионерам, и к местным игрокам. В «Кешля» выступают футболисты сборных. Но пока не удается преодолеть черную полосу. В последнем матче против «Зиря» в полуфинале Кубка мы сыграли намного ниже своих потенциальных возможностей и проиграли дома со счетом 1:2. Футболисты не должным образом отнеслись к этой игре. Мы сделаем из этого выводы и в конце мая проинформируем футбольную общественность о наших решениях. Я как глава Наблюдательного совета «Кешля» крайне недоволен командой. Эволюционные изменения в футболе – главное правило спортивной жизни. Я думаю, что и «Кешля» ждут большие перемены.

- Зимой в «Кешля» сменился главный тренер. Вместо Юниса Гусейнова был назначен Санан Гурбанов, но результаты не улучшились. - На сегодняшний день меня устраивает отношение Санана Гурбанова и его тренерского штаба к своей работе. Я хочу подчеркнуть их профессионализм, который проявляется в тренировочном процессе. Но это футбол. Мы потеряли очень много очков на последних минутах. Я снова хочу сказать про невезение, но сваливать все на то, что фортуна к нам не благосклонна, не буду. Ведь невезение не может быть постоянным. Значит, есть другие причины и команде нужны преобразования. - В Азербайджане, если какую-то команду преследуют неудачи, часто начинаются разговоры о том, что данный клуб в конце сезона может распасться. Так, например, говорят про «Сабаил»… Имеют ли под собой основания и подобные слухи о «Кешля»? - В последнее время очень часто манипулируют подобными разговорами. До меня тоже доходят такие слухи. Но я сейчас вам отвечу как член исполкома АФФА. Это все домыслы людей. Ни «Кешля», ни «Сабаил» и не думают о том, чтобы прекратить свое существование. Эти клубы были, есть и, Бог даст, будут. В последнее время некоторые футбольные аналитики доносят до футбольной общественности свое очень спорное мнение. Раньше они работали в АФФА, а сегодня по иным причинам остались вне футбола. Их почему-то в последнее время очень часто приглашают на различные телеканалы, и они вместо того, чтобы анализировать саму игру, почему-то начинают обсуждать систему управления и работы в АФФА. Бывает, что включаешь телевизор, чтобы посмотреть что-то интересное, а встречаешь бывших судей, футболистов и тренеров, которые рассуждают про те вещи, от которых они очень далеки. Кроме этого в центре внимания оказались и так называемые специалисты, которые никогда не играли в футбол, но постоянно вводят болельщиков в заблуждение. Или вот еще пример. Футболист, ранее игравший за сборную, требует, чтобы его сразу же пригласили работать с основной командой клуба Премьер-лиги. А когда его не приглашают, он появляется на экране ТВ и проявляет недовольство, хотя во всем мире принято, что игрок, недавно завершивший карьеру, должен пройти определенный путь. Надо завершить тренерские курсы, а потом, возможно, стоит поработать в детской команде и постепенно подниматься. Футбол в Азербайджане развивается. Государство и АФФА все делают для прогресса футбола в нашей стране. Если сегодня кто-то не востребован, то вину надо искать прежде всего в себе. Значит этот человек недостаточно работал над собой. В «Кешля», начиная с детских команд, все тренеры – бывшие футболисты. Но мы не можем взять и поставить всех в основную команду. Нужно дойти до того уровня, чтобы работать в Премьер-лиге или хотя бы в дубле. Не надо расхваливать себя, нужно на деле продемонстрировать, что ты готов к такой работе.