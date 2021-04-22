В Физули задержали нарушителя государственной границы, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Согласно информации, гражданин Азербайджана Абдурахманов Азер Фаррух оглу, 1981 г. р. был задержан при попытке незаконно перейти госграницу с Ираном.

В ходе расследования было установлено, что Абдурахманов, ранее несколько раз судимый, намеревался из Ирана доставить наркотики в Азербайджан.

В тот же день двое неизвестных, двигаясь из Ирана на территорию Азербайджана, нарушили государственную границу. Злоумышленники, не выполнившие приказ пограничника остановиться, бросили сумку и скрылись в лесу, воспользовавшись темным временем суток.

Район был немедленно оцеплен, и в результате поисковых операций было обнаружено 8 килограммов 555 граммов наркотиков (7550 граммов опиума, 1005 граммов героина и 5000 таблеток Methodon-40).

По обоим фактам ведется следствие.