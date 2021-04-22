Шойгу поговорил с министром обороны Армении

Между министрами обороны России и Армении - Сергеем Шойгу и Вагаршаком Арутюняном состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Армении.

«Главы оборонных ведомств двух стран обсудили ход российской миротворческой миссии в Карабахе и основные направления реформ, начавшихся в армянской армии. Были затронуты также перспективы деятельности объединенной армяно-российской группировки», - говорится в сообщении.