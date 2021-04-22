Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 19-23, в Баку ночью - 11-13, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 24-29, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.