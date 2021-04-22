Как правительство в одночасье расправилось с монополистом. Вот бы и нам такое в Азербайджане наше послесловие
Две недели назад Государственное управление по контролю за рынком Китайской Народной Республики объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов по текущему курсу) за нарушение антимонопольного законодательства. Как указывается в заявлении регулятора, компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, что равняется 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов). Таким образом, Alibaba должна выплатить штраф в 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов).
Вот уже на протяжении двух недель удар по Alibaba занимает приоритетное место в ведущих СМИ мира.
Alibaba – одна из крупнейших компаний не только КНР, но и во всем мире, а об ее основателе, миллиардере Джеке Ма ходят легенды. Компания не первый год работает на китайском рынке, обеспечивая огромные поступления в госбюджет страны. И вдруг - как гром среди ясного неба – правительство страны наказывает крупного налогоплательщика.
Но, оказывается, произошло это не вдруг. Еще в конце декабря прошлого года стало известно, что Управление по контролю за рынком КНР начало в отношении Alibaba расследование по подозрению в совершении ею действий монопольного характера. А первое сообщение о возможном наказании компании - гиганта интернет-торговли на рекордную сумму появилось примерно месяц назад.
По версии антимонопольных органов Китая, Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания наказывает продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах: ограничивает продвижение их товаров на своих сайтах, таким образом заставляя их делать выбор в свою пользу. И власти Китая собирались потребовать, чтобы Alibaba прекратила эту практику.
Обратите внимание на такую деталь: расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора», что негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции. И решение о штрафе «принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств» и «позволит защитить законные права потребителей».
Вот бы и нам такое в Азербайджане…
Как ни странно, спустя буквально час после объявления решения регулятора интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с него штрафа в размере 18,22 млрд юаней за нарушение антимонопольного законодательства. В заявлении компании уточняется, что Alibaba намерена принять меры для более законной коммерческой деятельности и ускорит оптимизацию системы, соответствующей правовым нормам. «Мы будем следовать по пути инноваций и развития, более ответственно нести ответственность перед обществом», - подчеркивается в заявлении. Да и что можно возразить решению регулятора, если оно верное.
Вот так легко и быстро был решен в Китае вопрос о наказании одной из крупнейших компаний страны за нарушение антимонопольного законодательства. И так же легко и быстро сама компания согласилась с выводами расследования, проведенного регулятором. Правда, многие эксперты в мире пытаются связать все это с негативным отношением к основателю Alibaba Джеку Ма китайских властей.
Действительно, в ноябре прошлого года должно было состояться рекордное по масштабам размещение акций входящей в Alibaba финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга. Но оно было неожиданно остановлено регулятором, указавшим на «изменения условий финансово-технического надзора». Многие обратили внимание на то, что этому предшествовало публичное выступление в октябре Ма, который в своей речи процитировал председателя КНР Си Цзиньпина и критически отозвался о правилах, регулирующих отрасль высоких технологий в стране.
Но в любом случае Китай продемонстрировал наглядный пример оперативного решения в борьбе с нарушителями антимонопольного законодательства. До сих пор такое наблюдалось лишь в либеральных западных странах, да и там расследование подобных нарушений длится порой годами.
К сожалению, такое трудно сказать об Азербайджане. Есть у нас и антимонопольная структура, есть и монополисты на рынке, многих из которых знают даже дети. И деятельность этих монополистов обсуждается на самых высоких уровнях – вплоть до Милли Меджлиса. Но дальше разговоров дело пока не идет.