Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 12:32

Две недели назад Государственное управление по контролю за рынком Китайской Народной Республики объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов по текущему курсу) за нарушение антимонопольного законодательства. Как указывается в заявлении регулятора, компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, что равняется 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов). Таким образом, Alibaba должна выплатить штраф в 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов). Вот уже на протяжении двух недель удар по Alibaba занимает приоритетное место в ведущих СМИ мира. Alibaba – одна из крупнейших компаний не только КНР, но и во всем мире, а об ее основателе, миллиардере Джеке Ма ходят легенды. Компания не первый год работает на китайском рынке, обеспечивая огромные поступления в госбюджет страны. И вдруг - как гром среди ясного неба – правительство страны наказывает крупного налогоплательщика.

Но, оказывается, произошло это не вдруг. Еще в конце декабря прошлого года стало известно, что Управление по контролю за рынком КНР начало в отношении Alibaba расследование по подозрению в совершении ею действий монопольного характера. А первое сообщение о возможном наказании компании - гиганта интернет-торговли на рекордную сумму появилось примерно месяц назад. По версии антимонопольных органов Китая, Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания наказывает продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах: ограничивает продвижение их товаров на своих сайтах, таким образом заставляя их делать выбор в свою пользу. И власти Китая собирались потребовать, чтобы Alibaba прекратила эту практику. Обратите внимание на такую деталь: расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора», что негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции. И решение о штрафе «принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств» и «позволит защитить законные права потребителей». Вот бы и нам такое в Азербайджане… Как ни странно, спустя буквально час после объявления решения регулятора интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с него штрафа в размере 18,22 млрд юаней за нарушение антимонопольного законодательства. В заявлении компании уточняется, что Alibaba намерена принять меры для более законной коммерческой деятельности и ускорит оптимизацию системы, соответствующей правовым нормам. «Мы будем следовать по пути инноваций и развития, более ответственно нести ответственность перед обществом», - подчеркивается в заявлении. Да и что можно возразить решению регулятора, если оно верное. Вот так легко и быстро был решен в Китае вопрос о наказании одной из крупнейших компаний страны за нарушение антимонопольного законодательства. И так же легко и быстро сама компания согласилась с выводами расследования, проведенного регулятором. Правда, многие эксперты в мире пытаются связать все это с негативным отношением к основателю Alibaba Джеку Ма китайских властей.