Али Асадов представил нового и.о. министра здравоохранения новые люди во власти
Согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 23 апреля, Теймур Юсиф оглу Мусаев назначен первым заместителем министра здравоохранения Азербайджанской Республики.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, 24 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов представил коллективу ведомства первого заместителя министра здравоохранения Теймура Мусаева. В мероприятии приняли участие члены коллегии Министерства.
Премьер-министр Али Асадов в своем выступлении довел до внимания присутствующих распоряжения, подписанные главой государства 23 апреля. Он поздравил Теймура Мусаева с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Он отметил, что Теймур Мусаев занимал ряд ответственных должностей, имеет опыт работы в этой области, компетентность и управленческие навыки. Подчеркнув, что, согласно соответствующему распоряжению главы государства, Мусаев также будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения, Али Асадов выразил надежду, что ему удастся оправдать это высокое доверие. Премьер-министр отметил, что начатый в системе министерства, в отдельных сферах процесс реформ должен быть продолжен.
Асадов пожелал Теймуру Мусаеву и коллективу министерства успехов в реализации стоящих перед ними задач.
Выступая на мероприятии, Теймур Мусаев выразил благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное ему высокое доверие. Мусаев отметил, что по инициативе президента Азербайджана сегодня во всех сферах демонстрируется доверие к молодым, профессиональным кадрам, и заявил, что в своей деятельности будет постоянно руководствоваться принципами государственности, профессионализма, прозрачности и справедливости.
В заключение Теймур Мусаев пожелал коллективу министерства успехов.