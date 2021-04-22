Премьер-министр Али Асадов в своем выступлении довел до внимания присутствующих распоряжения, подписанные главой государства 23 апреля. Он поздравил Теймура Мусаева с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Он отметил, что Теймур Мусаев занимал ряд ответственных должностей, имеет опыт работы в этой области, компетентность и управленческие навыки. Подчеркнув, что, согласно соответствующему распоряжению главы государства, Мусаев также будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения, Али Асадов выразил надежду, что ему удастся оправдать это высокое доверие. Премьер-министр отметил, что начатый в системе министерства, в отдельных сферах процесс реформ должен быть продолжен.

Асадов пожелал Теймуру Мусаеву и коллективу министерства успехов в реализации стоящих перед ними задач.

Выступая на мероприятии, Теймур Мусаев выразил благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное ему высокое доверие. Мусаев отметил, что по инициативе президента Азербайджана сегодня во всех сферах демонстрируется доверие к молодым, профессиональным кадрам, и заявил, что в своей деятельности будет постоянно руководствоваться принципами государственности, профессионализма, прозрачности и справедливости.

В заключение Теймур Мусаев пожелал коллективу министерства успехов.