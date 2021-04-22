Для получения этого документа желающему надо не много: выложить весьма круглую сумму денег чистоганом и проводить на средиземноморском «острове мечты» не менее трех недель в году. Об этом сообщила британская The Guardian, ссылаясь на утечку конфиденциальной информации из бюро паспортного посредничества.

В Евросоюзе, как оказалось, есть лазейка для тех, кто за его пределами хочет получить гражданский документ. Заветная страна для богачей из России, Китая и Саудовской Аравии — это Мальта. Здесь существует программа, откровенно названная «наличными за паспорт».

Целый Монблан из тысяч электронных писем фирмы Henley&Partners, раскрытых изданием, дает беспрецедентную картину механизма получения так называемых «золотых паспортов», в рамках которого страны-члены ЕС продают гражданство богатым иностранцам, пишет The Guardian.

По информации, обнародованной газетой, часть заявителей, озаботившихся покупкой мальтийского паспорта в рамках правительственной инвестиционной программы, делала вид «постоянного жителя», пребывающего в стране целый год. Для этого они просто снимали жилье, а затем оставляли его пустым.

Эта дыра в законодательстве дала возможность некоторым клиентам, использующим эту программу, внести 1 миллион евро, утверждая, что имеют «действительную связь» с Мальтой — что является ключевым юридическим требованием. При этом они проводили на острове всего несколько недель в виде отдыха и осуществляли там незначительные, поверхностные действия. Такие, например, как аренда яхты или взнос небольшой суммы денег на счет местной благотворительной организации.

«Информация, которая стала явной, должна привести в состояние тревоги Европейскую комиссию, которая недавно сделала первые шаги, если речь идет о потенциальном судебном процессе против Мальты в деле продажи «золотых паспортов», - пишет The Guardian. Комиссия обвинила Мальту в продаже гражданства, делающем возможным свободный доступ на территорию Евросоюза людям, которые имеют незначительную связь или вообще не связаны с этой страной - членом ЕС.

Правительство Мальты отвергает все выводы о том, что якобы аренда помещений была фикцией.

Аргумент правительства островного государства состоит в том, что именно власти Мальты имеют право на последнее слово в вопросе того, кто именно может получить паспорт. Также утверждается, что иностранные заявители проверены с точки зрения безопасности перед получением права на постоянное пребывание.

Но документы из Henley&Partners свидетельствуют об обратном: из них совершенно ясно, что еще в предыдущие годы действия программы «золотых паспортов» некоторые соискатели права на паспорт заранее информировали власти Мальты о том, что планируют иметь лишь поверхностные связи со страной.

Большинство из них тогда признавали, что планируют проводить на Мальте только несколько недель вместо обязательного 12-месячного периода пребывания. Как известно из публикации, обладатели «золотых паспортов» — это толстые кошельки из России, Китая и Саудовской Аравии.