Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека. Местные СМИ подчеркивали, что запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы.

Ряд стран, в том числе Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия, предложили Индонезии помощь в операции по ее поиску.