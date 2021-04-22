В России задумались о санкциях против Чехии

Власти России задумались о возможности ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из страны. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с обсуждением вопроса источники в госструктурах России.

По словам собеседников издания, речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива. Прибегнуть к таким мерам властям придется, поскольку оставить без ответа «беспрецедентно агрессивные действия Праги» нельзя, а отреагировать на них исключительно зеркально возможности нет, пояснили источники.

«Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», — уточнили собеседники агентства. При этом они подчеркнули, что при составлении черного списка в Москве будут в первую очередь руководствоваться принципом «не навредить себе».

По данным «Коммерсанта», в настоящее время в Россию поставляется около десяти брендов пива чешского производства. Доля продукции Чехии в общем объеме импорта пива и пивных напитков составляет всего порядка 10 процентов, или 40 миллионов литров в год. При этом объем потребления чешского пива в России постепенно снижается из-за колебания курса валют. Таким образом, скорее всего, возможный запрет импорта чешского пива станет лишь «символическим уколом», отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.