В Варшаве продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня в одном из утешительных поединков у классиков в весовой категории до 77 кг азербайджанский борец Санан Сулейманов разгромил армянина Варужана Григоряна – 11:0.

Сегодня вечером Санан поборется за бронзу с украинцем с Дмитрием Пышковым.

Эльдениз Азизли (55 кг) также оспорит бронзу в схватке с немцем Фабианом Шмиттом. А Талех Мамедов (63 кг) поборется за золото. Ему будет противостоять россиянин Джамболат Локьяев.