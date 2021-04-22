МИД Турции об убитых армянскими террористами дипломатах фото
МИД Турции на своей официальной странице в Twitter поделился публикацией в память о турецких дипломатах, ставших жертвами армянского террора.
Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021
Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!
Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/RVSDYyKMom
«Ложь не только искажает историю, но и уносит жизни невинных людей. Мы не забыли, никогда не забудем наших коллег, ставших жертвами армянского террора. Пусть они спят спокойно, мы не поддадимся никакой лжи и давлению», - говорится в публикации.
Представлен список турецких дипломатов, ставших жертвами армянского террора.