МИД Турции на своей официальной странице в Twitter поделился публикацией в память о турецких дипломатах, ставших жертвами армянского террора.

«Ложь не только искажает историю, но и уносит жизни невинных людей. Мы не забыли, никогда не забудем наших коллег, ставших жертвами армянского террора. Пусть они спят спокойно, мы не поддадимся никакой лжи и давлению», - говорится в публикации.

Представлен список турецких дипломатов, ставших жертвами армянского террора.