Пашинян позвонил Путину из-за Карабаха

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.