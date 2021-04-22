«Дело врачей» продолжается: арестован Гезалов, наказаны Мамедъярова и Керимова

В некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных сетей появились видео, на которых медсестра во время процесса вакцинации создает видимость, что делает прививку гражданину, а на самом деле тратит впустую вакцину, не вводя ее, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.

Было установлено, что незаконные действия допустили медсестры больницы №14 Керимова Тебессум Гуммат гызы и Мамедъярова Судаба Ахмедшах гызы, которые проводили вакцинацию в школе №26 Хатаинского района города Баку.

Обратившемуся за прививкой Гезалову Самиру Ариф оглу медсестра, по его предложению, якобы сделала инъекцию, а на самом деле вылила в сторону препарат из ампулы, то есть потратила купленную государством вакцину не по назначению.

В отношении указанных лиц начато производство дела по административным правонарушениям по статьям 211.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и 227 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках, дело направлено в суд для рассмотрения.

Согласно решению Хазарского районного суда, к Самиру Гезалову применен административный арест сроком на 30 суток, Судабе Мамедъяровой назначено 200 часов общественных работ, а Тебессум Керимова оштрафована на 400 манатов.