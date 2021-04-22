Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к Совбезу в случае гибели президента

Как сообщалось, неделю назад, во время республиканского субботника, Александр Лукашенко анонсировал подписание важного декрета. По его словам, этот документ должен стать одним из важнейших решений за годы его президентства. Подробнее глава государства рассказывать не стал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.

Общаясь с журналистами во время посещения Наровлянского района, Александр Лукашенко пояснил, что анонсируемые им решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и ответят на вопрос: что если оппонентам власти удастся покушение на президента.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг".

При этом глава государства отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя. "Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно. "Когда это все разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заявил президент Беларуси.