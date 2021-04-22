Спикер парламента Грузии подал в отставку

"С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением с оппозицией, на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для последующего правильного проведения политических процессов, считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", - заявил Талаквадзе на брифинге в субботу.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента.

"Грузинская мечта" выдвигает кандидатуру вице-спикера парламента Кахи Кучавы на пост председателя законодательного органа, заявил Кобахидзе.

"Хочу сообщить вам, что от имени правящей команды на пост председателя парламента будет представлена кандидатура Кахи Кучавы", - сказал он.