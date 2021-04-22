Лукашенко рассказал, что обсуждал на переговорах с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждались "злободневные вопросы": цены на углеводороды и кооперация двух стран, сообщает РИА Новости.

Встреча Лукашенко и Путина состоялась в Москве 22 апреля. Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры продолжались около четырех часов, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия - главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях.

"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Лукашенко добавил, что на встрече с Путиным не шла речь о военных базах.