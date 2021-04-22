В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 676 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровело 2 168 человек, скончались - 35, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 311 465 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 276 934 человек вылечились, 4 342 - скончались, число активных больных составляет 30 189.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 178 044 теста на COVID-19, а за последние сутки – 13 070 тестов на коронавирус.